Останній ветеран радянсько-польської війни отримав звання капітана

Міністр особисто приїхав у будинок до старих

Польський урядвирішив підвищитиу військовомузванні112-річноговетеранаПершоїта ДругоїсвітовихвоєнЙозефаКовальського- йому,армійськомулейтенантовіз великимстажем, присвоєнозваннякапітана, передаєРадіоСвобода.Про цеветерануособистоповідомивміністроборони ПольщіТомашСимоняк, який відвідавКовальськогов будинкудлялітніх людей в містіТурськназаходікраїни.



Ковальськийнародився1900року напівдніПольщі, служиву кавалерії.Він єдинийз живихветераніврадянсько-польськоївійнив 1920-муроці.У 1939 роціКовальськийвоювавпротинімців, бувузятийвполоні кілька роківпровів утаборі.

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