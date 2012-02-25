Столична ДАІ шукає свідків наїзду авто на дитину у Святошинському районі

Столична ДАІ просить відгукнутися осіб, які були свідками наїзду легковика в Святошинському районі Києва на 10-річного хлопчика.

Як повідомили УНІАН у відділі зв’язків з громадськістю УДАІ м. Києва, ДТП сталося 24 лютого 2012 року о 19 годині 35 хвилин навпроти будинку №7 по вул. Гната Юри.

Наразі з’ясовано, що невстановлений водій, керуючи автомобілем «Деу-Нубіра» темно-зеленого кольору, скоїв наїзд на пішохода та залишив місце ДТП.

Дитину з забиттям тіла та переломом гомілки госпіталізовано до лікарні.

"Громадян, які можуть повідомити корисну інформацію, яка зможе допомогти розшукати винного водія чи його автомобіль, просимо звертатися до ВДАІ Святошинського РУ ГУМВС України в м. Києві за телефонами: 424-13-89, 452-49-03 або 102", - зазначили в київській ДАІ.