Неподалік Почаївської лаври збудують величезну автостоянку

На Тернопільщині біля Почаєва облаштують велику автостоянку для туристів. Як повідомили кореспонденту УНІАН в прес-службі облдержадміністрації, про це заявив голова обласної державної адміністрації Валентин ХОПТЯН під час перебування у Кременецькому районі.

«Почаївську лавру відвідує велика кількість людей, а спеціалізованої стоянки для транспорту досі немає. Тому ми виділимо земельну ділянку біля села Затишшя Кременецького району для облаштування спеціалізованої стоянки», – сказав В. ХОПТЯН.

Площа стоянки становитиме 2 га. Розташують її за 1,5 км від Почаєва. Поруч з нею заплановано облаштувати автобусну зупинку, з якої спеціальний маршрут доставлятиме прочан від автостоянки до лаври.