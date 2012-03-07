Нові ініціативи Януковича: казав пан, кожух дам, та слово його тепле?

Дійство під офіційною назвою «Розширене засідання уряду під головуванням Президента» можна з повною упевненістю назвати входженням Партії регіонів в активну фазу передвиборних перегонів, оскільки основна тема, піднята Януковичем, стосувалася соціальної опіки.

Головні тези – підвищення пенсійних виплат, доступна іпотека і компенсація радянських внесків. Судячи з доручень глави держави, напрошується ряд запитань – або він геть відмежувався в Межигір’ї від українських реалій, або спікери-інформатори збивають його з пантелику, або в боротьбі за електорат, передчуваючи зміну у його настроях, він на ходу зважився перекроїти підписані особисто ним же закони. Інакше як можна пояснити фонтан ідей: доплата до пенсій ветеранам війни до 9 травня виросте на 30-50% (нічого не маю проти, але гроші де взяти?), з 1 травня в середньому по 100 грн. додадуть тим, що вийшли на пенсію до 2008 року (а це майже 9 млн пенсіонерів), до кінця року 6 млн. українців одержать по тисячі гривень компенсації вкладів в Ощадбанку СРСР (сума складе 6 млрд грн), з літа спростять процедуру державної реєстрації автомобілів (що є однією зі статей наповнення бюджету), починаючи з квітня, поетапно буде проведений перерахунок страхових виплат шахтарям-інвалідам (індексація не проводилася з 2002 року, необхідні на неї засоби складають 1,5 млрд грн), Кабмін розробить план поетапного збільшення допомоги сім’ям із дітьми, а також найбільш незахищеним верстам населення. Не забув у своїх дорученнях Президент і про житло – чергі наказано скоротити, іпотеку відновити, ціни на нерухомість знизити. Президент не обмежився дорученнями - були і поради. Основна з них - «потрібно цікавитися проблемами людей».

А зараз деяка інформація для більшого осмислення електоратом президентських «слоганів»: державний і гарантований державою борг України за 2011 рік зріс на 9%, сягнувши 59,21 млрд дол., дефіцит зовнішньоторговельного балансу зріс у 2,2 рази – до 6,7 млрд дол., негативне сальдо зведеного платіжного балансу тільки в січні склало 889 млн дол. (весь об'єм сальдо був перекритий резервами Нацбанку), золотовалютні резерви НБУ продовжують танути - в лютому на 1%, до 31,05 млрд дол. Крім того, до кінця року Україна повинна погасити позики і виплатити відсотки за ними на суму близько 7 млрд. дол. (прибуткова частина бюджету-2012 - 332 млрд грн). Велика частина «віддавання» припаде на осінь-зиму. При тому економіка України владі у питаннях підвищення соціалки не допоможе: в кінці минулого року уряд погіршив прогноз зростання ВВП за підсумками 2012 року з 5% до 3,9%, прогноз номінального ВВП скорочений на 5 млрд грн - до 1,5 трлн грн, прогноз інфляції - 7,9%. Плюс газове питання, вирішенням якого може стати здача ГТС і основних економічних активів України (що розуміється як повний контроль нашої країни Кремлем), а також сумнівні перспективи євроінтеграції зважаючи на «демократичні» основи політики влади і тупиковий стан відносин з МВФ (гра триває – Україна не згортає переговори, щоб не злякати інвесторів, при цьому гроші, за заявою влади, не такі вже і важливі – зараз обговорюються нові джерела фінансування, правда, під великі відсотки).

І звідки, питається, брати гроші на озвучену Президентом благодійність, якщо ще врахувати, що більшість виплат ідуть з Пенсійного фонду, дефіцит якого за 2011 рік склав близько 19,5 млрд грн, що приблизно на 1,7 млрд грн більше очікуваного показника. Про це в Кабміні не обмовилися й словом, зате придумали, як намічені пріоритети впроваджуватимуться в життя. Прем'єр-міністр Микола Азаров обіцяє, що всі побажання гаранта будуть враховані при внесенні змін до державного бюджету на 2012 рік, що намічене на перший квартал. «Що стосується практичної організації виконання тих завдань, які Ви (Янукович – ред.) поставили, перш за все, ми впровадимо проектний менеджмент. За кожну ініціативу, як за проект відповідатиме або конкретне міністерство, або віце-прем'єр-міністр», - таким чином, за словами Азарова, реалізовуватимуть директиви Президента.

Ана ділі все відбуватися як у народній мудрості - якщо десь чогось прибуде, то десь чогось убуде. Так от, прибувати може тільки завдяки тотальному фіскальному диктату. Деякі принципи були теж озвучені на засіданні Кабміну. Так, директор Інституту демографії і соціальних досліджень академік Ела Лібанова пропонує ввести податок на нерухомість, а також сплату всіх податків населенням не за місцем роботи, а за місце проживання.

Наступною пропозицією стало обмеження наявного обіг коштів і введення уніфікованої соціальної карти. Крім того, інститут пропонує удосконалити систему обліку доходів і оцінювати їх за витратною частиною, а також ввести непряму оцінку доходів.

«Ми повинні оцінювати рівень доходів за витратами. Тобто, звітувати потрібно не за доходи, а за витрати - що куплено і за які кошти. Тоді це дасть можливість прослідкувати, чи справді людина витрачає те, що має», - сказала директор інституту.

Що на нас чекає, судячи зі слів академіка, уявити дуже легко.

І головне – проявлена турбота до середньостатистичного українця свідчить про те, що Президент розписався під недієвістю пенсійної реформи, закон про яку особисто підписав. Ви скажете, нічого страшного - в українській традиції переписувати закони, зокрема Конституцію, до невпізнаваності з урахуванням лобі команди, що приходить до влади, та й гарант може помилятися. Можливо, але ми (середні статичні), і це однозначно, більше не маємо права на помилку.

Нана Чорна