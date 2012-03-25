Учасники Дня Волі в Мінську закликали звільнити політв'язнів (фото)

Білоруська опозиція і прихильники демократичних змін відзначають День Волі – 94-ті роковини проголошення Білоруської Народної Республіки.

Як передає кореспондент УНІАН, в ній взяли участь відомі політики і громадські діячі – співголова оргкомітету по створенню партії «Беларускі рух» Віктор ІВАШКЕВИЧ, екс-кандидати в Президенти Білорусі Григорій КОСТУСЄВ, Віталій РИМАШЕВСЬКИЙ, лідер Об'єднаної громадянської партії Анатолій ЛЕБЕДЬКО, голова Ради білоруської інтелігенції Володимир КОЛОС, лідер Партії БНФ Олексій ЯНУКЕВИЧ, лідер руху «За Свободу» Олександр МІЛІНКЕВИЧ.

Як повідомили організатори нинішньої акції, з керівництвом мінської міліції досягнута домовленість про те, що не буде ніяких перешкод у використанні біло-червоно-білих прапорів та іншої національної символіки і гасел, що відповідають тематиці акції.

Перед будівлею академії наук відбувся імпровізований мітинг. Його учасники скандували «Свободу політв'язням!».

Співробітники міліції обгородили майданчик металевими турнікетами. Біля будівлі президії чергують як мінімум три автозаки і один міліційний автобус, два мікроавтобуси із затемненими вікнами, а також кілька машин ДАІ.

Співробітники міліції чергують в підземному переході біля станції метро «Академія наук» і на самій станції.

«Проголошення Білоруської Народної Республіки – дуже важлива дата в історії, яка повинна святкуватися на державному рівні. Ця дата є вінцем побудови Білоруссю своєї власної держави», - заявив на мітингу В. КОЛОС.

Екс-кандидат в президенти В.РИМАШЕВСЬКИЙ закликав бойкотувати майбутні парламентські вибори.

В.ІВАШКЕВИЧ позитивно оцінив минулу акцію: «Я щасливий, що в Білорусі і в Мінську тисячі людей готові відстоювати свою громадянську позицію».

Довідка УНІАН. День Волі відзначається в Білорусі щорічно 25 березня. Це свято присвячене ухваленню 3-ої статутної грамоти Ради БНР, що проголосила незалежною Білоруську Народну Республіку (25 березня 1918 року).

Незалежність була проголошена в ніч з 24 на 25 березня 1918 року. Після зриву мирних переговорів у Бресті і наступу німецьких військ більшовики залишили Мінськ. У цій ситуації діячі Центральної білоруської військової ради і Виконавчого комітету Ради Всебілоруського з'їзду оголосили себе тимчасовою владою на території країни до скликання Засновницького сейму. 21 лютого 1918 року Виконком Ради сформував перший уряд БНР – Народний секретаріат на чолі з Язепом Воронком.

Було прийнято ухвалу про державний статус білоруської мови, відкривалися білоруські школи і гімназії, культурно-просвітницькі громади і театри, працювали видавництва, виходили білоруські газети, велася робота по відкриттю в Мінську Білоруського університету. З'явився паспорт громадянина БНР, зокрема дипломатичний, було узаконено державну символіку – біло-червоно-білий прапор і герб «Гонитва». У ряді країн Європи відкрилися диппредставництва БНР.

Проте в грудні 1918 року уряд БНР був змушений переїхати у Вільно, потім – в Гродно. 1 січня 1919 року більшовики проголосили утворення Білоруської Радянської Соціалістичної Республіки, яка в 1922 році увійшла до складу СРСР.

Фото із сайту Наша Ніва