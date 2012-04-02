Маршрутні автобуси обладнають GPS-навігаторами

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив на прес-конференції начальник Управління морегосподарського комплексу, транспорту і зв'язку Одеської облдержадміністрації Олександр Ілько.

«У тестовому режимі система GPS-навігації вже застосовується на маршруті «Одеса-Іллічівськ», - уточнив О.Ілько. – З її допомогою диспетчери одного з автопідприємств, що входять в Асоціацію одеських перевізників, мають реальну можливість контролювати місцезнаходження задіяних у проекті чотирьох автобусів, їх швидкісний режим і регулярність виконання рейсів».

З урахуванням підсумків реалізації цього проекту, який фінансується самим автоперевізником, уточнив він, «надалі облдержадміністрація запропонує всім перевізникам, які обслуговують пасажирські маршрути регіону, оснастити системою GPS-навігації диспетчерські та підконтрольний громадський транспорт».

При обгрунтуванні укладення договорів на обслуговування того чи іншого автобусного маршруту облуправлінням буде внесено пункт про оснащення транспортних засобів GPS-навігаторами. «Якщо автопідприємство запровадить GPS-навігацію, укладатимемо з ним договір на пасажирські перевезення на 5 років, - сказав начальник облуправління, - а з тими, хто ігноруватиме систему постійного контролю за перевізниками – не більше ніж на 3 роки».

На думку фахівців Управління морегосподарського комплексу, транспорту і зв'язку, впровадження в практику контролю пасажирських перевезень за допомогою GPS-навігації також сприятиме викорінюванню фактів нелегальних перевезень пасажирів.