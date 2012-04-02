З 1 квітня можна не платити за парковки (не жарт)

Оплата паркування автомобілів у місцях, де ще не встановлено паркомати, може здійснюватися лише безготівково.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на прес-конференції заявив начальник Управління благоустрою територій та комунального обслуговування Мінрегіонбуду України Олександр Ігнатенко.

«Рішення, яке було прийняте урядом стосовно обов’язкового введення паркоматів, на жаль, не буде виконане на місцях» - сказав він і додав, що в Україні на сьогодні лише 5% місць для паркування обладнано паркоматами.

«З 1 квітня, ми вважаємо, якщо відсутній паркомат, то люди можуть не платити», - сказав О.Ігнатенко.

Він пояснив, що з 1 квітня місця для паркування, які не облаштовані належним чином, перебувають поза законом.

Водночас, оскільки місця для паркування вважаються елементом благоустрою, оплата парковки є обов’язковою, проте, паркувальник може вимагати оплатити паркування лише безготівковим розрахунком, зокрема, через банк.

«Якщо місце для паркування не обладнане, то вини автовласника у цьому немає. Ми розуміємо так, що якщо не обладнано місце, то не потрібно сплачувати вартість тих послуг, які включають його утримання» - зауважив О.Ігнатенко.

У свою чергу, заступник директора КП “Київтранспарксервіс” Денис Салобаєнко зазначив, що лише 22 березня стало відомо, які саме паркомати потрібно встановлювати. «Відстрочка, яка нам давалася на три місяці, фізично нам не дозволяла встановити паркомати», - сказав він.

Як додав О.Ігнатенко, органи місцевого самоврядування Запоріжжя усі парковки у місті взагалі зробили безкоштовними.

Як повідомляв УНІАН, уряд відклав до 1 квітня обов`язкове встановлення паркоматів або автоматичних в’їзних-виїзних терміналів, які мали бути встановлені не пізніше 1 січня 2012 року (згідно з постановою № 1342 від 2009 року).