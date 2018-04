Як п’яний сеньйор Зуккеро в розгламуреній «Арені» виступав

Думка

Вчора, чи то вже краще сказати, сьогодні вночі у Києві на концертній площі «Arena entertainment» відбувся єдиний в Україні концерт легенди італійської музики Зуккеро (Zucchero).

Концерт було анонсовано аж на 23.00, отож мені та багатьом іншим журналістам довелося продовжити свій робочий день. Бо власне й було заради чого.

Спочатку, як на мене, слід розказати про організацію дійства… Площа «Arena entertainment» має багато входів, тому багатьом журналістам довелося ходити від одного до іншого, щоб знайти, де саме їх пропускають, але це ніщо порівняно з тим, куди їх запустили.

Перед тим як акредитуватися, я в організаторів концерту уточнювала, які умови нададуть журналістам, і мені сказали, що преса перебуватиме у фан-зоні. Але в результаті запроторили всіх аж на третій поверх «Арени». Якщо звідти побачити щось і можна, то зняти хорошу картинку на телекамеру просто-таки нереально.

Відповідно преса, особливо фотокореспонденти й телевізійники, які до останнього надіялися, що їх пустять поближче до сцени, прочекавши майже годину до початку концерту, розвернулися і пішли геть…

Мені та нашому фотокору після сварки з охоронцями пощастило пройти у фан-зону.

Перед початком перфомансу Зуккеро я все-таки поцікавилася в організаторів дійства, чому так вийшло з пресою. На що мені відповіли, що «в «Арені» на кожен квадратний метр свій господар і відповідно кожен хотів неабияк скористатися можливістю підзаробити за вечір». Казали, що преса мала бути мінімум на другому поверсі, але власник одного з ресторанів, який там знаходиться, сказав, що йому це не влаштовує і «взагалі він продаватиме каву в три рази дорожче, що йому більше підходить».

Саму обстановку на площі я б назвала не інакше як недоречно розгламуреною, – порозставляли крісла з плюшевою та атласною обшивкою, дивани, в яких можна потонути – це для так званих VIPів (до речі, жодної відомої людини не було видно). Стояли вишикувані шеренги офіціантів, призначення яких, важко було зрозуміти, бо вони цілий концерт просто нудьгували. Але це, напевне, нові фішки в київському гламурі.

Квитки коштували від 150 – у фан-зоні до 5 тис. гривень – на диванах, але до середини концерту «Арена» була трохи більше, ніж на половину заповнена.

Італійський сеньйор вийшов на сцену вже під опівніч. Впевнена, що коли саме має початися концерт, він і не знав, бо коли давав напередодні прес-конференцію, на яку він теж запізнився, сказав, що робить лише те, що йому кажуть.

Перших три пісні Зуккеро співав сидячи на троні, який по боках був прикрашений величезними іклами. Був одягнений надзвичайно просто: капелюх із великими полями, чорний шарф на шиї, геть поношені джинси й довгий піджак чорного кольору. Такий стиль одягу співака важко асоціювався з самою обстановкою у залі. Очі в співака практично весь час були примружені. Спочатку я думала, що він хоче спати, але потім зрозуміла, що він просто не в тверезому стані…

На прес-конференції сеньйор сам зізнався, що він людина не вибаглива, – перед концертом йому потрібно лише 50 грамів горілки та апельсин, але, судячи з усього, 50-ма грамами тут не обійшлося.

Італійський маестро не тільки прекрасно співає, а ще й грає на кількох інструментах, що і продемонстрував українській публіці. Грав на бас-гітарі, на гітарі, на фортепіано.

Також були моменти, коли він імітував гру на бас-гітарі, але це виглядало так, наче він був упевнений, що у нього в руках є інструмент. Мабуть, давалися взнаки «50 грамів».

Група, з якою співав Зуккеро, досить різношерстна: білі й темношкірі, чоловіки й жінки. Вони, як і їхній фронтмен, були теж одягнені просто, але з великими масивними золотими прикрасами. В одного басгітариста з боку на штанах була прикріплена золота корона з камінням, а в іншого гітариста на груди спадав знак, що символізує долар, теж із золота й каміння.

Від музикантів віяло якоюсь особливою теплотою і привітністю. Вони весь час апелювали до публіки жестами й різними вигуками, інколи забуваючи, що не всі знають італійську.

Зуккеро співав і Pop, і R&B,і Rock - я отримала масу задоволення. Співак виконав багато відомих своїх світових хітів, зокрема, таких як "Baila Morena", "Senza una donna", "Diamante" “Karma, Stai Kalma”, “I Tempi Cambieranno, Blu”. Хоча вони італійською мовою, українська публіка жваво підспівувала. Було видно, що це дуже тішить як самого Зуккеро, так і його музикантів.

Було вже о пів на другу ночі, але сеньйор Зуккеро виходив на біс аж тричі.

Останній раз вийшов, щоб заспівати пісню "You Are So Beautiful" (автори пісні Billy Preston та Bruce Fisher), яку присвятив своєму другові Лучано Паваротті.

Ксеня Лесів