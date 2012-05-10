Мати акордеоніста Завадського розповіла, чому син так і не одружився

Мати відомого музиканта Ігоря Завадського, який звинувачується в розбещенні неповнолітніх хлопчиків, 82-річна Ніна Петрівна вважає, що її сина звинувачують незаслужено. Про це вона розповіла газеті " Сегодня".

"Я з Ігорем не зустрічалася. Звинувачення - це нісенітниця собача, помста когось. Він не може бути сволотою, він дуже лагідний, останнє віддасть" - поділилася з виданням жінка.

"Мені дочка повідомила про затримання. Я заревіла, мене начебто хтось стукнув по голові, потім впала, адже погано бачу. Батько Ігоря теж за 5 років до смерті осліп. Я була на пенсії, було дуже важко. Ігор в переходах заробляв копійки , але частину грошей надсилав нам, від себе відривав», - додала вона.

Мати музиканта також розповіла, що Ігор Завадський ніколи не був одружений.

«У нього законної дружини не було, одного разу, правда, мало не одружився, але дівчинка його зрадила. Ігор мало не повісився, так він її любив. Дітей у нього не було ніколи», - сказала жінка.

Нагадаємо, уповноважений ВР з прав людини Валерія Лутковська нещодавно заявила, що Завадський в СІЗО стрімко втрачає зір, а тому йому потрібна консультація хороших офтальмологів. Як заявили в офісі уповноваженого, музиканта збираються обстежити в Центрі мікрохірургії ока. Але спершу керівництво СІЗО повинно з`ясувати, чи є в центрі палати, де можуть міститися ув`язнені (з гратами і системою охорони).