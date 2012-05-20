Засновник Facebook несподівано одружився

Засновник найбільшої в світі соціальної мережі Facebook Марк Цукерберг одружився і оновив свій статус на власній сторінці.

Тамжевінрозмістиві світлинуз церемонії. Дружиноюодногоз наймолодшихмільярдеріву світістала27-річнаПрісциллаЧан,з якоювони знайомідев`ять років,з часів навчанняобох уГарвардськомууніверситеті,і якараніше була зазначенанасторінціМаркаяк "in a relationship". ГостівечіркивКремнієвійдолинібулизапрошенінасвяткуваннязакінченняПрісциллоюмедичногофакультетуі незнали,щоопинятьсянавесіллі, зауважуєБі-бі-сі.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter