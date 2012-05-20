Засновник Facebook несподівано одружився

05:28, 20 травня 2012
Разное
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Засновник найбільшої в світі соціальної мережі Facebook Марк Цукерберг одружився і оновив свій статус на власній сторінці.

Марк Цукерберг розмістив на своїй сторінці у Facebook фотографію з весілля

Тамжевінрозмістиві світлинуз церемонії.

 

Дружиноюодногоз наймолодшихмільярдеріву світістала27-річнаПрісциллаЧан,з якоювони знайомідев`ять років,з часів навчанняобох уГарвардськомууніверситеті,і якараніше була зазначенанасторінціМаркаяк "in a relationship".

 

ГостівечіркивКремнієвійдолинібулизапрошенінасвяткуваннязакінченняПрісциллоюмедичногофакультетуі незнали,щоопинятьсянавесіллі, зауважуєБі-бі-сі.

 

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