Засновник Facebook несподівано одружився
05:28, 20 травня 2012Разное
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Засновник найбільшої в світі соціальної мережі Facebook Марк Цукерберг одружився і оновив свій статус на власній сторінці.
Марк Цукерберг розмістив на своїй сторінці у Facebook фотографію з весілля
Тамжевінрозмістиві світлинуз церемонії.
Дружиноюодногоз наймолодшихмільярдеріву світістала27-річнаПрісциллаЧан,з якоювони знайомідев`ять років,з часів навчанняобох уГарвардськомууніверситеті,і якараніше була зазначенанасторінціМаркаяк "in a relationship".
ГостівечіркивКремнієвійдолинібулизапрошенінасвяткуваннязакінченняПрісциллоюмедичногофакультетуі незнали,щоопинятьсянавесіллі, зауважуєБі-бі-сі.
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