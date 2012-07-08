Від лобового удару загинули водій та одна з пасажирок

Як повідомили УНІАН у прес-служба МНС України, внаслідок ДТП в легковику загинули водій 1970 р.н. та пасажирка 1993 р.н. Ще двоє пасажирів, жінки 1996 р.н. та 1977 р.н. отримали травми.

Для вилучення тіл загиблих та травмованих з пошкодженого автомобіля залучалось відділення МНС м. Коростень.

На місці ДТП працює оперативно-слідча група УМВС.