Мікроавтобус врізався у рейсовий автобус Судак - Сімферополь: є жертви

Як повідомили УНІАН у прес-службі Кримського управління МНС, постраждали ті, хто їхав у меншому за розміром транспорті - мікроавтобусі.

66-річний житель Харківської області, який перебував за кермом мікроавтобусу "Мерседес Віто", не впорався з керуванням, мікроавтобус виїхав на стрічну смугу і врізався у рейсовий автобус "Неоплан". Автобус виконував рейс "Судак - Сімферополь". У салоні перебували 45 осіб.

У результаті ДТП загинула 22-річна дівчина пасажирка мікроавтобуса - мешканка Харківської області. Ще двох пасажирів, 45-річного кримчанина і 25-річного жителя Луганської області, доставлено до лікарні.

Пасажири рейсового автобуса в аварії не постраждали.