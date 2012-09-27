ДАІ шукає водіїв, які втекли після наїзду на пішоходів у Києві

Невстановлені водії, скоївши наїзди на пішоходів, з місця пригод зникли, повідомили УНІАН в Управлінні ДАІ столиці.

Зокрема, 26 вересня о 20.00 на Лісовому проспекті (Деснянський район) автомобілем «Мерседес Бенц 320» скоєно наїзд на пішохода – чоловіка 1951 року народження. Внаслідок наїзду пішохід отримав закриту черепно-мозкову травму, закриту травму грудної клітини, забиття головного мозку, перелом ребер та був доставлений до лікарні.

Того ж дня о 22.50 на вулиці Метрологічній, 16-а (Голосіївський район) невстановленим автомобілем було скоєно наїзд на 27-річного чоловіка. Його також з тяжкими травмами - закритою черепно-мозковою травмою, закритою травмою грудної клітини та живота, струсом головного мозку госпіталізовано до лікарні.

В обох випадках після наїзду водії, не зупинившись, залишили місце пригоди. У їх діях вбачається порушення п. 2.10 ПДР (у разі причетності до ДТП водій забов’язаний негайно зупинити транспортний засіб і залишатися на місці пригоди).

Столична ДАІ звертається до свідків з проханням надавати будь-яку інформацію стосовно ДТП на телефон гарячої лінії 483-70-64 (багатоканальний, працює цілодобово).

Загалом 26 вересня в столиці було зареєстровано 6 ДТП (5 наїздів на пішоходів), в яких 6 осіб отримали травми.