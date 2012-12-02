Голова райради напідпитку спровокував ДТП у Дніпропетровську: є жертви

Як повідомили УНІАН в Управлінні ДАІ в Дніпропетровській області, аварія сталася на проспекті Правди в Дніпропетровську.

Голова райради, чоловік 1971 року народження, керуючи автомобілем Мitsubishi Рajero, рухаючись з боку вулиці Столетова в напрямку проспекту Воронцова, виїхав на смугу зустрічного руху, де зіткнувся з автомобілем Geely та, продовживши некерований рух, з автомобілем Мersedes-Вenz 190.

Після зіткнення автомобіль Geely також продовжив некерований рух, виїхав на смугу зустрічного руху, де зіткнувся з автомобілем Skoda.

Внаслідок ДТП 51-річний водій автомобіля Мersedes-Вenz загинув на місці. Водії автомобілів Мitsubishi Рajero, Geely та Skoda отримали ушкодження.

«Водій автомобіля Мitsubishi Рajero знаходився з явними ознаками алкогольного сп’яніння», - зазначили в дніпропетровському ДАІ.

За даними харківських ЗМІ, у резонансну ДТП у Дніпропетровську потрапив голова Зачепилівської райради Олег Токар.