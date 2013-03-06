У Кременчуці згорів намет пункту обігріву, в якому чергували рятувальники

Про це УНІАН повідомили ц прес-службі мерії з посиланням на дані відділу контролю над оперативною ситуацією в місті.

Згідно з цими даними, пожежа сталася вчора ввечері. Подробиць НП у мерії не мають. У міському управлінні ДСНС в Полтавській області цю інформацію не коментують.

Водночас відомо, що пункт обігріву встановили працівники управління ДСНС у Полтавській області і вони цілодобово перебували у ньому.

«Як сталося так, що МНСники не помітили і сталася пожежа, невідомо. Однією з причин пожежі могла стати буржуйка, встановлена у наметі. Під час пожежі ніхто з безпритульних не постраждав», - повідомило джерело в мерії.

Як відомо, для допомоги соціально незахищеному населенню підрозділами ДСНС у Полтавській області спільно з органами влади створено 8 соціальних патрулів і встановлено 92 пункти обігріву.