Для жінок вхід до харківського зоопарку 8 березня буде безплатним

Про це повідомили УНІАН у прес-службі Харківської міської ради.

Як зазначили у прес-службі, безплатний вхід для жінок – це «подарунок зоопарку усім жінкам в Міжнародний жіночий день».

Довідка УНІАН. Харківський державний зоологічний парк – об’єкт природно-заповідного фонду Харкова загальнодержавного значення, один із найстаріших зоопарків України, заснований 1895 року.

Харківський зоопарк має другу після Київського зоопарку за цінністю колекцію. Тут зберігаються понад 384 види тварин (8 тис. особин), серед них - риби (137 видів), земноводні (2 види), плазуни (44 види), птахи (97 видів), ссавці (79 видів). У зоологічному саду мешкають 7 видів тварин, занесених до Європейського Червоного списку, 14 - до Червоної книги України. У зооколекції 93 види, які включені до Конвенції про міжнародну торгівлю дикими видами фауни і флори, що знаходяться під загрозою зникнення (CITES).