Батько п'ятикласника жорстоко побив охоронця школи

Про це повідомив УНІАН співрозмовник у правоохоронних органах.

За інформацією джерела, інцидент трапився в понеділок, 18 березня у львівській СШ №45. Після завершення уроків, група п’ятикласників залишилася в приміщенні школи і бешкетувала в коридорах. Охоронець зробив дітям зауваження і попросив залишити приміщення школи.

„Бешкетники притихли і почали розходитись, але один з хлопчаків-п‘ятикласників „став у позу”, мовляв, не хочу виходити і все! Охоронець взяв його за руку і вивів зі школи”, - повідомило джерело.

За його даними, охоронець стверджує, що хлопчика не ображав і не бив. Інші школярі, що були поряд підтверджують слова охоронця.

За даними джерел у правоохоронних органах, п’ятикласник прийшов додому і поскаржився батькам, що його побив охоронець. Батько учня відразу пішов до школи і кинувся до охоронця з лайкою та образами, а згодом почав його бити і штовхнув на сходи. 64-річний чоловік впав зі сходів і сильно травмувався. "Незважаючи на це, нападник примусив охоронця піднятися сходами на другий поверх до кабінету директора. Є очевидці цього всього”, - розповіло джерело.

Директор школи негайно викликав швидку допомогу та поставив до відома про інцидент охоронну фірму, працівником якої є постраждалий охоронець.

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За даними джерела, мати учня, в той час коли її чоловік вчиняв самосуд, звернулася до Франківського райвідділу міліції Львова із заявою про побиття сина охоронцем школи. Як з’ясувалося згодом, жінка у заяві чомусь вказала хибну адресу проживання та зазначила своє дівоче прізвище. Справжнє місце проживання школяра та його матері, яка написала заяву, працівники міліції з’ясували через дирекцію школи після того, коли отримали повідомлення з львівського травмпункту, що до них із забоями та переломом надійшов охоронець школи.

У коментарі ЗМІ директор львівської СШ №45 Володимир Кравченко розповів про інцидент, підтвердивши, що охоронець, після відсутності реакції на зауваження, взяв п’ятикласника за руку і вивів зі школи. Коли дитина пожалілася батькам, було вчинено самосуд – батько напав на охоронця і почав його бити.

„З криком, нецензурною лайкою батько цього учня почав бити охоронця. Цей охоронець – людина вже немолода, йому більше 60 років. Чоловік впав зі сходів і отримав серйозний перелом. Потім батьки учня силоміць затягли охоронця до мене в кабінет, який є на другому поверсі школи, і там продовжували кричати на нього”, – розповів В.Кравченко.

У СШ №45 заявляють, що охоронець був коректним, виваженим працівником, з ним ніколи не виникало жодних конфліктів. У коментарі кореспонденту УНІАН батьки учнів цієї школи повідомили, що шоковані жорстокою розправою над охоронцем.

Охоронна фірма, у якій працює постраждалий, звернулася у правоохоронні органи.

У коментарі УНІАН начальник Відділу зв’язків з громадськістю ГУ МВС України у Львівській області Світлана Добровольська, підтвердила, що в міліції є звернення з приводу побиття охоронця у СШ №45 Львова. Справу внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

„Охоронець перебуває в лікарні, в нього діагностовано перелом шийки стегна”, - повідомила С.Добровольська.