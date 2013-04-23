Головне за день: огляд топ-новин
На телеканалі ТВі розгорівся скандал із можливою зміною власника. В Україні шукають бєлгородського стрілка. В Києві вбили людину просто на вулиці. КС не зацікавився перевиборами до ВР.
Детальніша інформаційна картина дня - у нашому огляді.
За інформацію про бєлгородського стрілка оголошена нагорода (фото, відео)
УМВС Росії по Бєлгородській області призначило велику винагороду за значиму інформацію, яка дозволить встановити місцезнаходження і затримати підозрюваного у вбивстві шістьох білгородців, яке сталося 22 квітня близько 14 години у центрі Бєлгорода. Бєлгородського вбивцю, що розстріляв шістьох людей, шукають зокрема в трьох прикордонних областях України – Харківській, Луганській і Сумській.
Царнаєв назвав відповідального за теракт в Бостоні (фото)
Джохар Царнаєв, обвинувачений в організації теракту на бостонському марафоні, поклав відповідальність за підготовку вибухів на вбитого брата.
Росія не братиме участі у розмові про українську ГТС у Брюсселі
Представники російського газового монополіста «Газпром» не братимуть участі у «круглому столі» в Брюсселі 3 травня з питань управління українською газотранспортною системою.
Яценюк, Кличко і Тягнибок звернулися до голів політичних груп Європарламенту
Опозиція вимагає від Януковича припинення політрепресій і звільнення Тимошенко.
На телеканалі ТВі розгорівся скандал із можливою зміною власника
Генеральний директор ТВі Наталя Катеринчук заявила про рейдерську атаку на телеканал. Про це йдеться в її екслюзивному коментарі агентству УНІАН. Журналісти ТВі відмовилися підписувати редакційну угоду з новим інвестором
Азаров: Митний союз дав згоду на статус спостерігача для України
Підписання документів про надання Україні статусу спостерігача в МС планується в кінці травня, заявив Микола Азаров. Однак, у Медведєва заявили, що питання про статус України в МС поки не вирішене.
КНДР вимагає від США визнати її ядерною державою
КНДР в черговий раз відкинула запропоновані Вашингтоном умови для початку переговорів з денуклеаризації Корейського півострова.
МЗС: Ухвалення Сеймом Польщі заяви щодо ОУН-УПА не відповідатиме рівню партнерства
МЗС України заявляє, що ухвалення Сеймом Польщі заяви щодо ОУН-УПА не відповідатиме високому рівню стратегічного партнерства.
Росія планує розмістити у Білорусі авіабазу
Росія планує розмістити до 2015 року у Білорусі авіаполк з винищувачами.
Генпрокурор подумує про примусову доставку Тимошенко до суду
Пшонка не виключає доставку Тимошенко до суду у справі ЄЕСУ у примусовому порядку.
На вулиці в центрі Києва вбили людину (оновлено)
У центрі Києва на вулиці Саксаганського приблизно близько 16.00 вбили чоловіка.
Конституційний суд відмовився займатися перевиборами
Конституційний Суд України відмовив у відкритті конституційного провадження у справі за конституційним поданням 54 народних депутатів України щодо перевиборів в п’яти «проблемних округах».
Янукович схвалив зміни до держбюджету, прийняті більшістю на Банковій
Президент України Віктор Янукович підписав Закон № 176-VII «Про внесення змін до статті 6 Закону «Про Державний бюджет України на 2013 рік».