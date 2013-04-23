КНДР вимагає від США визнати її ядерною державою

Про це повідомляє у вівторок з посиланням на центральну північнокорейську газету "Нодон Сінмун" агентство Рейтер. Раніше представники американської адміністрації неодноразово заявляли про те, що готові почати переговори з Пхеньяном лише після того, як КНДР відмовиться від своїх ядерних амбіцій у військовій сфері. Зокрема, про це в ході свого азійського турне в квітні заявляв держсекретар США Джон Керрі, передає РІА Новости.

"КНДР сяде за стіл переговорів з США тільки якщо це буде діалог між країнами, що володіють ядерною зброєю, а не тиск однієї сторони на іншу з метою змусити її відмовитися від ядерної зброї", - цитує Рейтер редакційну статтю північнокорейської газети. У відповідь на статтю в газеті заступник держсекретаря США з питань міжнародної безпеки та політики нерозповсюдження Томас Кантріман (Thomas Countryman) у вівторок знову підтвердив агентству Рейтер позицію Вашингтона, яка зводиться до того, що "вимога Північної Кореї про визнання її в якості країни, що володіє ядерною зброєю , є нереалістичною і неприйнятною".

Минулої середи, 17 квітня, генеральний секретар ООН Пан Гі Мун знову заявив про те, що КНДР не отримає статус ядерної держави, незважаючи на проведені нею ядерні та ракетні випробування, і закликав Пхеньян відмовитися від ядерних амбіцій. За словами Пан Гі Муна, Пхеньяну слід змінити курс і звернути увагу на гуманітарну ситуацію в країні.