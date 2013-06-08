Створення холдингу на базі МАЗу і КамАЗу очікується восени

Про це заявив на прес-конференції в Мінську Надзвичайний і Повноважний посол Росії в Білорусі Олександр Суриков.

Як передає власний кореспондент УНІАН у Республіці Білорусь, Суриков, зокрема зазначив: «Восени ми очікуємо підписання рішення зі створення холдингу МАЗ-КамАЗ із паритетною участю. Створення цього холдингу дозволить скоротити витрати й підвищити конкурентоспроможність продукції, що випускається. Обговорюється також тема, як потім після об'єднання вирішувати питання щодо входження в активи. Але це вже наступний етап об'єднання».

Посол також підкреслив, що наразі обговорюється питання зі створення спільних підприємств за участю інших білоруських і російських підприємств.

«Обговорюється питання зі створення спільного підприємства за участю підприємств «Гродно Азот» і «Єврохім». Наразі створено робочі групи, які займаються темою створення спільних підприємств за участю білоруського «Інтеграла», «Мінського заводу колісних тягачів», «Пеленга», - повідомив Суриков.

При цьому він не виключив реалізації білорусько-російських проектів і в інших галузях економіки.

«Можуть бути пропозиції на додаток до існуючих проектів у нафтохімії, оскільки сировина російська. Погано, що поки за кадром залишається сільське господарство. Нам треба скоординувати політику з розвитку агропромислового сектора Білорусі та Росії», - підкреслив Суриков.

Як повідомляв УНІАН, 20 травня перший віце-прем'єр-міністр Білорусі Володимир Семашко після церемонії закриття «Білоруського промислового форуму – 2013» заявив, що об'єднання МАЗу і КамАЗу буде реалізовано шляхом створення білорусько-російського холдингу, якому в довірче управління будуть передані акції цих підприємств.

«Ні про який продаж або зміну власника не йдеться», - підкреслив Семашко.

Він також висловив думку, що створення холдингу дозволить посилити потенціал двох гігантів автопрому, особливо їх експортний потенціал.

«Років через п'ять, коли ми побачимо, що і МАЗ і КамАЗ збільшили своє виробництво і продажі, тоді тільки, можливо, ми повернемося до розмови про передачу акцій у власність або іншу форму організації інтеграції двох підприємств», - зазначив Семашко.

Довідка УНІАН. З пропозицією об'єднати КамАЗ і МАЗ виступила держкорпорація «Ростехнології», якій належить 49,9% акцій найбільшого російського виробника вантажних автомобілів.

Спочатку сторони розглядали обмін акціями КамАЗу й МАЗу в рамках об'єднання двох компаній, але білоруська влада відмовилася від цього варіанту. Потім було запропоновано створити СП, до якого буде внесено 49,9% акцій КамАЗу і 49,9% акцій МАЗу, а також цілий ряд підприємств, які виробляють автокомплектуючі як у Росії, так і в Білорусі.