Згорів автомобіль активіста Дорожнього контролю

Як передає кореспондент УНІАН, за інформацією закарпатських Інтернет-сайтів, автомобіль з усіх боків облили легкозаймистою рідиною і підпалили. Вони також повідомляють, що активісти Дорожнього контролю вважають, що причиною підпалу стала робота власника авто у громадському русі.

У СГЗ УМВСУ в Закарпатській області кореспонденту УНІАН підтвердили факт загорання автомобіля марки КІА.

Речник УМВСУ в Закарпатській області Олег Подобрій сказав, що такий випадок справді зафіксовано, наразі триває стандартна процедура його розслідування, до роботи залу спеціалісти управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Закарпатській області.

Він уточнив, що тільки після завершення всіх експертиз можна буде говорити, чи було це навмисним підпалом, чи загорання сталося з іншої причини.

Водночас Подобрій сказав, що, попри заяви активістів Дорожнього контролю, він за даним фактом, швидше за все, підозрює спробу скомпрометувати закарпатську міліцію. На його думку, це робиться спеціально з огляду на останні події в державі навколо правоохоронних органів.

Зокрема, підставами для таких своїх заяв речник назвав те, що упродовж тривалого часу до керівництва УМВСУ в Закарпатській області надходили численні повідомлення від співробітників обласного УДАІ про спроби провокації відносно них водіями автомобілів. Працівник міліції переконує, що такі спроби не завершилися нічим, але змусили зробити певні висновки.

«На мою думку, звинувачення, які наразі двозначно звучать від активістів дорожнього контролю, слід заперечувати. З огляду на всі останні події в Закарпатті навколо співробітників ДАІ, я радше можу заявляти про спроби перевести законні дії правоохоронців у політичну площину».

Подобрій також додав, що його на такі висновки наштовхує той факт, що авто, котре загорілося, має словацькі номери, а отже, застраховане. «Ми перевіримо всі факти, дотичні до справи, але не слід відкидати й того, що це може бути навмисним підпалом з метою отримання вигоди», - уточнив речник міліції.

Довідка УНІАН. Упродовж тривалого часу на сайтах закарпатських ЗМІ та у соціальних мережах громадяни, які називають себе активістами Дорожнього контролю, викладають відзняті на відео факти спілкування у різних ситуаціях зі співробітниками ДАІ, спецпідрозділом «Кобра» тощо. Активісти Дорожнього контролю одразу, як тільки надходять повідомлення про ДТП, також виїжджають на місця подій. Потім викладають відзняті відеоматеріали на Youtube.