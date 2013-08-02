«Укравтодор» наполягає на підвищенні акцизів на нафтопродукти

Про це повідомив глава «Укравтодору» Євген Прусенко в інтерв'ю газеті «Урядовий кур'єр».

«Якщо ми хочемо рухатися до європейських стандартів автодоріг, ми повинні поступово збільшувати акциз на нафтопродукти», - сказав Прусенко.

Як приклад глава «Укравтодору» повідомив, що на сьогодні в Україні акциз на бензин становить 198 євро за тонну, тоді як у європейських країнах - 550-900 євро за тонну. Також акциз на дизельне пальне залежно від вмісту сірки в Україні становить 46-98 євро за тонну, а в Європі - 400-700 євро за тонну.

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«У складі вартості горючого бензину маємо на потреби автодоріг близько 18%, а дизельного пального - 5%. Можна подумати, що у нас найкраще дизельне пальне майже без сірки, тому платять всього 46 євро замість 98 за тонну», - повідомив Прусенко.

Нагадаємо, раніше Прусенко в інтерв'ю УНІАН повідомив, що жодна дорога, побудована або реконструйована в рамках підготовки до Євро-2012, нинішньої зими не викликала нарікань автомобілістів. Проте, у відповідь на критику він заявив, що для забезпечення нормального стану автодорожньої інфраструктури потрібні величезні ресурси, джерелом яких може стати підвищення акцизу на нафтопродукти.

У квітні міністр інфраструктури Володимир Козак заявив про те, що Мінінфраструктури готове подати на розгляд уряду і парламенту законопроект про підвищення акцизу на пальне, який на сьогодні залишається одним з найнижчих в Європі. Проте пізніше в Мінінфраструктури уточнили, що проект закону є лише одним з можливих рішень питання залучення додаткових коштів для розвитку автомобільних доріг країни, але зовсім не єдиним.

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Уряд України поки що не ухвалював ніяких остаточних рішень про поетапне підвищення акцизів на нафтопродукти, продиктованих необхідністю пошуку додаткових джерел фінансування дорожніх робіт і підтримки дорожнього господарства України в належному стані.

Акциз на нафтопродукти було запроваджено в 2011 році, до цього діяв транспортний збір з кожного автовласника.

Довідка УНІАН. З 1 січня 2012 року в Україні базова ставка акцизу для бензинів становить 198 євро за тонну, для дизпального із вмістом сірки до 0,2% – 98 євро за тонну, дизпальне із вмістом сірки від 0,035% до 0,2% – 75 євро за тонну, дизпальне із вмістом сірки від 0,005% до 0,035% – 68 євро за тонну, дизпальне із вмістом сірки до 0,005% – 46 євро за тонну.