Азаров заспокоїв автомобілістів: ціни на бензин не підвищаться

Про це повідомив прем'єр-міністр Микола Азаров у ході спілкування з користувачами Facebook.

«Мені вже доводилося вказувати на реальні розміри акцизів на пальне, і хочу сказати, що в планах уряду немає таких намірів, як озвучується в ЗМІ, щодо підвищення акцизів на пальне й багато що інше», – зазначив М.Азаров.

Як повідомляв УНІАН, на початку квітня 2013 року Міністерство інфраструктури України заявило, що готове винести на розгляд уряду питання про підвищення акцизів на нафтопродукти відповідно до європейських стандартів. Разом із тим, за оцінками експертів, таке підвищення акцизів могло б спричинити зростання цін на пальне на 6-7 грн. У Мінінфраструктури підкреслили, що така інформація не відповідає дійсності.

У березні 2013 року прем'єр-міністр України Микола Азаров заявляв, що кожен автовласник сплачує 992 грн акцизного податку на рік на будівництво доріг, за які можна здійснити ямковий ремонт приблизно 5 кв. м доріг, капітальний ремонт – приблизно 1,5 кв. м, або побудувати приблизно 2,5 см дороги першої категорії.

Акциз на нафтопродукти був введений у 2011 році, до цього діяв транспортний збір із кожного автовласника.

Із 1 січня 2012 року в Україні базова ставка акцизу для бензинів становить 198 євро за тонну, для дизпального з вмістом сірки до 0,2% – 98 євро за тонну, дизпальне з вмістом сірки від 0,035% до 0,2% – 75 євро за тонну, дизпальне з вмістом сірки від 0,005% до 0,035% – 68 євро за тонну, дизпальне з вмістом сірки до 0,005% – 46 євро за тонну.