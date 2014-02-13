Відкриття нового модного сезону на Міжнародному фестивалі KyivFashion 2014

Виставка надасть унікальні можливості для найбільш повного аналізу поточного стану і перспектив розвитку ринку легкої і текстильної промисловості, як у межах України, так і у світових масштабах.

KyivFashion 2014 збере понад 300 компаній-представників української та світової фешн-індустрії. На виставці буде представлено більше 500 брендів: це широке розмаїття чоловічого, жіночого, дитячого одягу та білизни, шкіри та хутра, аксесуарів і текстилю. Серед учасників форуму - компанії з 15 країн. Також на виставці працюватимуть 3 національні експозиції: Італії, Франції, Туреччини.

Загальна площа 26-го Фестивалю «KyivFashion 2014» становить понад 8000 кв.м. В рамках виставки KyivFashion організовано такі експозиції: «Салон білизни», «Салон шкіри та хутра», «Київ Текстиль», «KyivFashionKids», «Купуй Fashion Бізнес», «HandmadeFashion», «Eco&EthnoFashion».

Для фахівців галузі розроблена широка і різноманітна бізнес-програма, орієнтована на актуальні питання ринку і розвиток його складових.

Головною інновацією виставки стане TrendyZone (тренд-зона), яка дозволить по-новому поглянути на світ моди і визначитися з найбільш актуальними новинками майбутнього сезону. У цьому році темою тренд-зони буде «BAROQUE ECLECTICISM» («БАРОКОВА ЕКЛЕКТИКА»).

Серед інших заходів форуму: Конкурс ескізів одягу «Золотий розчерк», Fashion-проект «YoungFashionLine», FashionDefileAwards, Всеукраїнський проект «Стиль сучасної школи».

Церемонія офіційного відкриття Міжнародного фестивалю моди KyivFashion 2014 відбудеться 18 лютого об 11:00 у павільйоні №1 ВЦ «Київекспоплаза» (Київ р., вул. Салютна, 2-б).

Час роботи виставок: 18-20 лютого з 11:00 до 18:00 (вхід для відвідувачів до 17:30), 21 лютого з 11:00 до 16:00 (вхід відвідувачів до 15:30).

Отримати акредитаційну форму, прес-релізи, програму заходів та додаткову інформацію Ви зможете у дирекції реклами та PR за телефоном (+38 044) 461 93 44, e-mail: nastya@kmkya.kiev.ua. Контактна особа: Анастасія Карпенко.

Організатор форуму - компанія «Київський міжнародний контрактовий ярмарок».

Офіційний сайт форуму: http://www.kyivfashion.kiev.ua