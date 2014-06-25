Архів СБУ оприлюднив документи радянських спецслужб про початок війни з Німеччиною

Як повідомляє прес-центр СБУ, матеріали свідчать, що «віроломного несподіваного нападу» не було.

Зазначається, що архівісти надали вільний доступ до колекції «Переддень німецько-радянської війни у документах НКВС». Це документи про агентурно-оперативну роботу НКВС СРСР напередодні війни: повідомлення військових та агентів спецслужб про загальний стан німецької армії перед початком війни, пересування військ Вермахту поблизу кордонів СРСР. Також оприлюднено матеріали допитів полонених німецьких льотчиків у перші дні війни, шпигунську аерофотозйомку, яку здійснювали літаки "Люфтваффе".

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Серед архівних документів пошуковці Архіву СБУ виявили доповідну записку секретарю КП(б)У Микиті Хрущову про концентрацію німецьких військ на кордоні у травні 1941 року. Цей документ засвідчує, що ретельна підготовка нацистської Німеччини до нападу на СРСР не була таємницею для радянських керівників.

Оприлюднені документи свідчать, що радянська розвідка не лише збирала інформацію про збройні сили та політику нацистської Німеччини, а й активно вивчала стан та настрої української діаспори, діяльність підпілля ОУН на заході України, окупованої нацистами ще з вересня 1939 року, намагалася вводити у ці структури свою агентуру.

Ознайомитися із цими документами можна в Інформаційно-довідковому залі Галузевого державного архіву СБУ.