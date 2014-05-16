Путін: Росіяни постраждали від сталінських репресій більше, ніж кримські татари

Як повідомили УНІАН у прес-службі Кремля, про це Путін заявив в Сочі на зустрічі з представниками кримськотатарської громади.

«Ви знаєте, що не тільки кримськотатарський народ постраждав під час репресій. Найбільшим постраждалим народом, безумовно, був російський народ. Ще у 20-30-х років розпочалися репресії, почалися вони з козаків, з священнослужителів. Потім так звані «куркулі» попалися під руку, а потім і всі політичні супротивники тодішнього політичного режиму», - сказав Путін.

Читайте такожПутін вимагає усвідомити, що інтереси кримських татар пов'язані з Росією

При цьому він відзначив, що кримськотатарського народ «можливо» постраждав більше за всіх, якщо зважати на те, що повернувся до своїх рідних місць пізніше, ніж інші народи, репресовані під час сталінських репресій.

Також він відзначив, що з 18 по 20 травня 1944 року було проведено військами НКВС дуже нелюдяну акцію, коли з Криму було виселено цілий народ.

«Хотів би в зв'язку з цим от що сказати: ви знаєте, що ще наприкінці 80-х років у Радянському Союзі приймали відповідні документи, а в Російській Федерації у 1991 році був прийнятий закон про реабілітацію репресованих народів. Природно, що кримськотатарський народ до цього документу тоді не потрапив з відомої причини, маю на увазі, що сам Крим перебував у складі України», - сказав він.

При цьому він відзначив, що 21 квітня підписав указ про реабілітацію кримськотатарського народу.

Читайте такожКримські татари готові вийти на мітинги попри заборону окупаційної влади - Чубаров

«Я дуже розраховую на те, що він ляже в основу системних заходів, я хочу це підкреслити – саме системних заходів, пов'язаних з культурною реабілітацією, з політичною реабілітацією, пов'язаних з тим, щоб налагодити нормальне життя людей, створити умови для поступального розвитку кримськотатарського народу на своїй Батьківщині. Зокрема це стосується і дуже гострого, складного питання, але питання, яке необхідно так чи інакше вирішувати, маю на увазі належне оформлення об'єктів власності, включаючи земельні ділянки», - сказав Путін.