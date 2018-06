Поляки відкриють "місто чоловічих розваг"

У столиці Польщі 6-7 червня пройде найбільш чоловіче свято року - Men`s Day. У рамках цього масштабного заходу у Варшаві з`явиться навіть "містечко чоловічих розваг".

Свято проходитиме на аеродромі "Бемово". "Чоловіче місто" займе територію близько 500 квадратних метрів і буде розділене на зони: "Крила", "Двигун" і "Вода", "Гаджетоманія", "Екстрім", "Авто-мото" і "Де Люкс", які представлять все те, чим захоплюються справжні чоловіки.

Гості Men`s Day побачать літаки, автомобілі своєї мрії, найшвидкісніші мотоцикли, розкішні яхти, дорогі мультимедійні пристрої, різні ігри, а також все, що стосується екстремальних видів спорту.

У "містечку чоловічих розваг" також виділять спеціальну зону "+18" - тільки для дорослих.

Крім того, для відвідувачів працюватиме казино, а на конкурсі The Best of Men`s Day кожен зможе спробувати виграти десять тисяч польських злотих (близько трьох тисяч доларів).

ТСН