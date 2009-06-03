Томенко: необхідно підвищити акциз на пиво

Заступник Голови Верховної Ради України Микола ТОМЕНКО наполягає на необхідності підняття ставки акцизного збору на пиво.

Про це УНІАН повідомила його прес-служба.

Коментуючи плани роботи парламенту на поточний пленарний тиждень, Н.Томенко сказав, що окрім цілого ряду важливих антикризових законопроектів, найближчим часом в парламенті відбудеться «тестове голосування», під час якого народним депутатам потрібно буде визначитися: підтримують вони охорону здоров`я і культуру або «пиво і вино».

Він пояснив, що йдеться про пропозиції уряду внести зміни в проект Закону «Про Державний бюджет України на 2009 рік». Даним законопроектом пропонується єдиний підхід до оподаткування алкогольних напоїв з додаванням спирту, зокрема, підвищення ставки акцизного збору на певну категорію вин і пива.

«Так відбулося, що акцизи на пиво протягом останніх років фактично не переглядалися, а враховуючи серйозну підтримку пивного бізнесу в парламенті, пиво до цих пір виведене з категорії алкогольних напоїв. Здійснюється серйозна інформаційна кампанія, де, окрім традиційної реклами, викидаються божевільні засоби ще і на розповіді про те, що Україна – це унікальна країна, в якій не існує пивного алкоголізму», - сказав Н.Томенко.

Віце-спікер переконаний, що парламент повинен підняти ставки акцизного збору, особливо враховуючи те, що це дасть можливість вирішити цілий ряд невідкладних проблем. Зокрема, додаткові доходи бюджету за рахунок надходжень від акцизного збору планується направити на витрати, пов`язані із збільшенням контингенту хворих цукровим діабетом, передбачивши додаткову дотацію місцевим бюджетам на забезпечення лікування таких хворих; на реалізацію заходів по цілодобовому водозабезпеченню міста Львова. Також планується виділити 22,5 млн. грн. на завершення ремонтний-реставраційних робіт і створення музейної експозиції Шевченківського національного заповідника в місті Каневі «Будинок-музей Т.Г.Шевченко».

Як повідомляв УНІАН, виробники пива вважають, що підвищення акцизу призведе до скорочення попиту на пиво, і як наслідок, до скорочення попиту на сировину, зокрема на солод, ячмінь, хміль і т.д. За їх словами, пивна галузь виробляє кінцевий продукт, і одне робоче місце в пивній галузі забезпечує 15-20 робочих місць на підприємствах інфраструктури. При скороченні робочих місць в пивній галузі скорочуються робочі місця в інших галузях. Це вдарить також і по цих підприємствах, тобто, скоротяться робочі місця та податки до бюджету. Тобто в кінцевому результаті програє бюджет держави.

На думку пивоварів, коли країна і мир переживають фінансову кризу, збільшувати податкове навантаження на виробника неправильно.

Нагадаємо, у травні Кабінет міністрів схвалив законопроект, яким запропонував Верховній Раді збільшити ставки акцизного збору на пиво на 74%, – з 0,31 грн. за літр до 0,54 грн. за літр. За словами в.о. міністра фінансів Ігоря УМАНСЬКОГО, від збільшення акцизу на пиво уряд планує привернути до бюджету 260-280 млн. грн.