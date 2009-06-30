Держспоживстандарт перевірив продукти в закладах дитячого відпочинку

Протягом червня 2009 року територіальні органи Держспоживстандарту у справах захисту прав споживачів перевірили якість та безпечність продукції в закладах оздоровлення та відпочинку дітей на загальну суму 457,5 тис. грн. Забраковано та знято з реалізації продукції на суму 122,3 тис. грн. (26,7%). Про це заявила Голова Держспоживстандарту України Лариса ЛОСЮК на розширеному засіданні Колегії Комітету 30 червня.

За її словами, впродовж червня ц.р. Держспоживстандарт перевірив 202 заклади оздоровлення та відпочинку дітей. У 120-ти з них (понад 59%) було виявлено 648 різноманітних порушень.

Під час перевірок якості та безпеки продовольчої продукції виявили чимало порушень, а саме: її невідповідність вимогам нормативних документів; відсутність контролю показників безпеки; недотримання технологічної дисципліни; неналежне оформлення супровідних документів про якість та безпеку; неналежне маркування продовольчої продукції та ін.

Були встановлені непоодинокі випадки відпуску дітям неповних порцій страв; порушення технології приготування; використання продуктів без належної супровідної інформації та документів, що засвідчують їхню якість та безпечність тощо.

Підприємствам-порушникам видали 101 припис про усунення недоліків, винесено 57 постанов про заборону реалізації продукції, що не відповідала вимогам чинного законодавства та нормативних документів.

За порушення вимог чинного законодавства до адміністративної відповідальності притягнуто 115 осіб, яких було оштрафовано на загальну суму 14,2 тис. грн. До 59 суб’єктів господарювання застосовано адміністративно-господарські санкції на загальну суму 34,5 тис. грн. Матеріали перевірок надали органам державного контролю і нагляду, органам місцевого самоврядування та правоохоронним органам для реагування та застосування відповідних заходів.

За інформацією Реєстру Системи УкрСЕПРО, станом на 12 червня 2009 року зареєстровано 343 сертифікати відповідності на послуги з тимчасового розміщення (проживання) та 306 сертифікатів відповідності на послуги харчування, що надають дитячі оздоровчі заклади. Відповідно до Правил обов’язкової сертифікації послуг з тимчасового розміщення (проживання) дитячі заклади оздоровлення та відпочинку сезонного функціонування мають пройти процедуру обов’язкової сертифікації послуг до початку оздоровчого сезону.

Під час перевірок органи із сертифікації встановили такі основні види порушень:

· недотримання вимог технологічної дисципліни під час приготування страв;

· відсутність результатів контролю питної води за органолептичними та мікробіологічними показниками;

· порушення умов зберігання сировини та продукції у складських приміщеннях та холодильних камерах;

· порушення норм площі на одного відпочивальника;

· незадовільний стан посуду, меблів, інженерних комунікацій, обладнання, санітарних об’єктів тощо.

Здебільшого всі виявлені порушення було усунено до завершення робіт з сертифікації, однак були і випадки відмов у видачі сертифікатів відповідності. Зокрема, протягом 2008 року та першої половини 2009 року було відмовлено у видачі сертифікатів відповідності на послуги з тимчасового розміщення (проживання) у 20 випадках, а на послуги харчування – у 10. Усі ці порушення встановлено у дитячих закладах оздоровлення та відпочинку, які не пройшли сертифікації у встановленому порядку. Таким чином, органи із сертифікації запобігли реалізації неякісних послуг дитячими закладами оздоровлення та відпочинку.