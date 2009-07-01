Безробіття в Україні зменшується

У Міністерстві праці та соціальної політики констатують тенденцію до зменшення кількості безробітних.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Мінпраці, на цьому наголосила міністр праці та соціальної політики України Людмила ДЕНІСОВА під час семінару для представників національних та регіональних ЗМІ «Система соціальної допомоги в Україні та шляхи її удосконалення».

За її словами, нині спостерігається стійка тенденція до зменшення кількості безробітних. Зокрема, лише у червні їх стало менше на 68 тисяч.

За інформацією Л.ДЕНИСОВОЇ, за 5 місяців поточного року 318 тисяч громадян було працевлаштовано, ще 183 тисячі українців пройшли відповідне перенавчання. Загалом нині матеріальну допомогу по безробіттю отримують понад 500 тисяч громадян.

Водночас Мінпраці впроваджує нові проекти щодо підтримки підприємств, яким надається допомога, аби вони не звільняли людей. Так, підприємству «Чернігівхімволокно» було виділено близько 2,5 млн грн., завдяки чому 2 тисячі працівників не стали безробітними. Допомога по частковому безробіттю – це свого роду виплата компенсації працівникам, у яких дохід зменшився у зв’язку з переходом підприємства на скорочений робочий час. Повідомлення про початок простою та заяви на виділення коштів для таких виплат приймаються у базових центрах зайнятості, нагадала Л.ДЕНІСОВА. Водночас вона зауважила, що там же роботодавці також можуть отримати допомогу щодо здійснення профілактичних заходів, проведення професійних переорієнтації та навчання своїх робітників.

В цілому ж ситуація на ринку праці стабілізується, вважає міністр. „Це підтверджує зменшення кількості безробітних в Україні. Так, на обліку в центрах зайнятості на сьогодні перебуває 683,7 тисячі незайнятих громадян, а це менше, ніж було на 1 листопада 2008 року”, - підкреслила Л.ДЕНІСОВА.