ДП «Кримський Винний Дім» вивів на ринок нові вина
14:40, 14 липня 2009Права споживачів
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ДП «Кримський Винний Дім» випустив нову лінійку вин ТМ «Феодосія».
Про це УНІАН повідомила прес-служба компанії.
Повідомляють, що лінійка складається з 8 позицій: напівсолодкі та десертні (білі і червоні) вина.
Довідка УНІАН. ДП "Кримський Винний Дім" один з найбільших підприємств виноробницької галузі України. Підприємство володіє повним циклом виробництва вин. Площа власних виноградників складає 1,4 тис. га.
З 2007 року ДП "Кримський Винний Дім" входить у найбільший в СНД холдинг, який об`єднує ЛВЗ "Хортиця", ЗАТ "Одеський коньячний завод"; ТОВ "ТД "Мегаполіс" (Україна) і ТОВ "ТД "Мегаполіс" (Росія).
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