ДІУ почне фінансувати добудову житла

Державна іпотечна установа (ДІУ) з 20 липня цього року планує фінансувати завершення будівництва житлових об`єктів.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі ДІУ.

Згідно з повідомленням, фінансування планують здійснити для житлових об`єктів із ступенем готовності більш як 70% і терміном здачі в експлуатацію не пізніше 25 грудня 2009 року, шляхом придбання такого житла з використанням аукціонного механізму визначення мінімальної собівартості 1 кв.м.

Фінансування добудови житла здійснюється на виконання постанови Кабінету Міністрів №684 від 17 червня «Про заходи із забезпечення житлом окремих категорій громадян, які відповідно до законодавства мають право на його отримання».

Як повідомляв УНІАН, Міністерство регіонального розвитку та будівництва України на шести конкурсах з елементами аукціону серед забудовників відібрало 82 об`єкти, які рекомендовані для отримання державної підтримки на добудову.

Результати конкурсів з елементами аукціону Мінрегіонбуду 16 і 17 липня ц.р. буде оголошено пізніше.