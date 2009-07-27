Якість води в морі біля берегів Криму не викликає побоювань

Якість морської води в Криму не викликає побоювань, заявила головний державний санітарний лікар автономії Марія КРОВЯКОВА.

«Останнім часом у засобах масової інформації з`являються публікації, в яких стверджується, що в Криму пляжі закриті, що морська вода не відповідає існуючим нормативам. Хочу спростувати дану інформацію», - наголошується в заяві М.КРОВЯКОВОЇ, яку має у своєму розпорядженні УНІАН.

Зокрема, за її даними, не відповідає дійсності інформація про те, що закриті пляжі в курортному селищі міського типу Гурзуф (Велика Ялта). «Насправді пляжі смт Гурзуф не закривалися», - зазначила головний державний санітарний лікар автономії.

За даними М.КРОВЯКОВОЇ, сьогодні в Криму працює 316 пляжів.

Санітарний лікар автономії заявила, що щонеділі установи санепідслужби Криму проводять близько 170 досліджень проб морської води. «З початку курортного сезону вже досліджено понад 1500 проб морської води. Сьогодні ми маємо констатувати, що якість морської води не викликає занепокоєності», - підкреслила М.КРОВЯКОВА.

«Критикам кримських пляжів слід мати на увазі, що коли санслужба закриває пляж, то це не обов`язково відбувається через те, що «вода - це компот з кишкової палички». Насправді, слід мати на увазі, що санітарною службою пляж може бути закритий і в результаті того, що він просто своєчасно не прибраний. У цих випадках пляжі закриваються лише на один санітарний день для проведення прибирання», - додала санітарний лікар.

Кримська СЕС просить журналістів правильно трактувати результати лабораторних досліджень. «Море, як і будь-який об`єкт навколишнього середовища, містить всілякі мікроорганізми, і головне в епідемічному відношенні, щоб їх кількість відповідала встановленим стандартам. Таким стандартом є ДГСТ17.1.5.02-80 «Гігієнічні вимоги до зон рекреації водних об`єктів». Саме цим документом передбачається, що число лактозо-позитивних кишкових паличок у зоні купання не повинно перевищувати 10 тис. в 1 дм, при цьому в пробах морської води не повинні виділятися збудники дизентерії, холери», - заявила М.КРОВЯКОВА.

Станом на сьогодні, 24 липня, в пробах морської води при проведенні аналізів «виявлення патогенної мікрофлори не було».