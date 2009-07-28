Французька компанія "Бондюель" збудує завод у Черкаській області.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив генеральний директор компанії "Бондюель" Бенуа БОНДЮЕЛЬ під час зустрічі з головою Черкаської облдержадміністрації Олександром ЧЕРЕВКОМ.

За попередніми даними, загальна вартість цього проекту складатиме близько 40 млн. євро.

Як повідомила прес-секретар розділу Черкаської облдержадміністрації, будівництво заводу почнеться вже цього року в селі Худяки. Після завершення будівництва на заводі працюватимуть дві виробничі лінії по виробництву консервованого горошку та кукурудзи і заморожуванню овочів.

Як відзначив генеральний директор компанії Б.БОНДЮЕЛЬ, "у Черкаській область якнайкращі природні умови для вирощування нашої продукції".

Довідка УНІАН. Компанія "Bonduelle" була заснована в 1853 р. Луї Бондюель-Далем як невелике фермерське господарство на півночі Франції. Нині це провідний світовий виробник овочевої продукції (консервовані, швидкозаморожені, свіжі овочі та салати), що має 25 найсучасніших заводів в Європі.