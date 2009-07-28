В Україні зросла заборгованість із зарплати

В Україні заборгованість із виплати заробітної плати з початку цього року збільшилася на 37,9% або на 450,5 млн. грн., і на 1 квітня становила 1 млрд. 639 млн. 194 тис. грн.

Про це повідомляють на офіційному сайті Державного комітету статистики України.

За даними Держкомстату, найвищий рівень заборгованості (понад 100 млн. грн.) на 1 липня зафіксований у трьох областях (Донецькій, Луганській і Харківській) та Києві. На третьому місці за рівнем заборгованості серед регіонів України знаходиться Київ (після Донецької та Луганської областей). На 1 липня заборгованість із виплати зарплати в столиці склала 141,675 млн. грн. (зростання з початку року на 45,4%).

Варто зазначити, що зростання заборгованості із виплати зарплати з початку року зафіксовано в усіх областях України.

Якщо порівнювати показники заборгованості із зарплати за останній місяць, то порівняно з 1 червня заборгованість в Україні зросла на 8,8%. У 6-ти регіонах протягом липня зафіксовано скорочення заборгованості із виплати заробітної плати. Найбільш істотне скорочення зафіксовано в Севастополі (на 21,3%), Волинській області (на 1,2%), Житомирській області (на 5,2%), Івано-Франківській області (5,9%), Київській області (на 6,%%), Миколаївській області (на 1,6%).

Довідка УНІАН. За даними Держкомстату, на 1 січня 2009 р. заборгованість із зарплати в Україні становила 1 млрд. 188,7 млн. грн., на 1 лютого – 1 млрд. 535,4 млн. грн. На 1 січня 2008 року заборгованість становила 668,7 млн. грн., на 1 квітня минулого року - 692,4 млн. грн., на 1 липня 2008 року заборгованість становила 721,8 млн. грн.