Київводоканал» може припинити водопостачання в столиці

Керівництво ВАТ «Акціонерна компанія «Київводоканал» заявляє про загрозу припинення подачі послуг водопостачання в столиці через прострочену заборгованість комунальних житлово-експлуатаційних організацій.

Про це сьогодні на прес-конференції в УНІАН заявив перший заступник генерального директора підприємства з економіки і фінансів Віталій НАЙДЮК.

«Водоканал юридично не може припинити надавати послуги водопостачання, проте у зв`язку із заборгованістю ЖЕКів, що зростає, у нас можуть закінчитися кошти на придбання реагентів (для очищення води - УНІАН), і тоді ми не матимемо права подавати воду, що не відповідає ДСТам», - сказав заступник гендиректора підприємства.

Він уточнив, що станом на 1 липня заборгованість комунальних об`єднань ЖЕКів за всі періоди досягла 410 млн. грн., при цьому щомісячний приріст боргів становить, в середньому, 10 млн. грн. Найбільш критична ситуація з несплатою послуг склалася в ЖЕКах Облонського, Святошинського і Подільського районів Києва.

В.НАЙДЮК пояснив, ситуація посилюється тим, що райадміністрації ініціювали процес переведення комунального житлового фонду на баланс новостворюваних комунальних підприємств, а заборгованість з послуг водопостачання продовжує залишатися за старими ЖЕКами.

«Ті підприємства, на яких залишилися борги, практично нічого не мають на сьогоднішній день. Ніякого майна, житловий фонд відсутній на їх балансі, і невідомо, що в них відбувається. Зрозуміло одне - житлова система хоче поховати борги на цих старих підприємствах», - сказав В.НАЙДЮК.

Разом з тим, за словами заступника гендиректора, новостворені підприємства відмовляються підписувати договори з «Київводоканалом», а чиновники районних адміністрацій пропонують постачальникові послуг працювати на основі договорів, укладених зі старими ЖЕКами.

«На наші неодноразові звернення, зокрема й до судових інстанцій, про укладення договорів райони не реагують. Ситуація катастрофічна – все це може призвести до величезних проблем у місті», - наголосив В.НАЙДЮК.

Заступник гендиректора також додав, що в цій ситуації водоканал наполягатиме на укладенні тристоронніх договорів на надання послуг між постачальником, ЖЕКами і Головним інформаційно-обчислювальним центром для встановлення прозорих відносин у сфері платежів за послуги водопостачання і водовідведення в столиці.