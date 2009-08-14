Школярам пропонують одяг, що захищає від мобільних телефонів

У Білорусі почали випускати спеціальний одяг для школярів, який захищає від випромінювання мобільних телефонів. Про це повідомляє представниця Міністерства торгівлі республіки Ніна ПАШКО.

За її словами, випромінювання блокується спеціальною тканиною, з якої зроблені кишені для телефонів. Співробітниця міністерства відзначила, що такий одяг належить до "бізнес-класу".

Раніше дослідники у ряді країн заявляли, що електромагнітне випромінювання від мобільних телефонів негативно впливає на здоров`я користувачів і може навіть стати причиною раку. Водночас, данські вчені, наприклад, в 2006 році дійшли висновку, що використання такого роду пристроїв не може бути причиною розвитку онкологічних захворювань.

Найближчим часом у школах Франції можуть заборонити використання мобільних телефонів. Відповідну програму, яка передбачає обмеження доступу дітей до мобільного зв`язку, розробляє уряд країни.

Сам по собі одяг, що блокує випромінювання, не є рідкістю. Кілька років тому такий одяг був представлений на виставці "Подвійні технології" в Москві (РФ)

“Освітній портал”