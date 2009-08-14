«Лабораторія Касперського» почне продаж в Україні нових продуктів

«Лабораторія Касперського», провідний виробник систем захисту від шкідливого й небажаного програмного забезпечення, з 25 серпня почне продаж в Україні нових рішень для захисту домашніх користувачів від інформаційних загроз – Kaspersky Internet Security 2010 (KIS 2010) і Антивірус Касперського 2010.

Про це на прес-конференції в УНІАН повідомив керівник представництва «Лабораторії Касперського» в Україні, Білорусі, Молдові Андрій СЛОБОДЯНИК.

За його даними, рекомендовані роздрібні ціни на ліцензію з можливістю встановлення рішення на два ПК становитимуть 345 грн. для Антивірусу Касперського і 490 грн. для Kaspersky Internet Security.

Продовження ліцензії здійснюватимуть зі знижкою 40%. У цьому випадку вартість Антивірусу Касперського становитиме 206 грн., а Kaspersky Internet Security – 295 грн. Користувачі діючих ліцензій версії 2009 переходять на версію 2010 безкоштовно. Також можливий перехід із Антивірусу Касперського на рішення Kaspersky Internet Security за умови придбання відповідного подовження.

За словами керівника відділу стратегічного маркетингу в регіоні EEMEA (м. Москва) Олега ГУДИЛІНА, нова версія програм втілює нову концепцію захисту – «Територія безпеки». Зокрема, в системі, що захищається, здійснюється глобальний моніторинг шкідливої активності з метою повного запобігання дії інформаційних загроз на комп`ютері користувача. Водночас, основний акцент у рішенні Kaspersky Internet Security 2010 роблять на запобігання інфікуванню системи, що є набагато ефективнішим способом захисту, ніж виправлення наслідків зараження.

Як зазначив О.ГУДИЛІН, лабораторія реалізувала нову технологію у версії 2010 під назвою Sandbox («пісочниця»). «Це певне безпечне віртуальне середовище, в якому користувач може запускати підозрілі програми й проходити за сумнівними посиланнями. При цьому користувач може абсолютно не боятися того, що якісь негативні шкідливі зміни торкнуться його основної системи. Інша особливість «пісочниці» - в ній можна запустити інтернет-браузер, і далі ходити інтернетом по яких завгодно посиланнях, але після того, як сесія роботи в мережі закінчиться, всі сліди вашого перебування в ньому повністю знищаться. Тобто, це такий приватний серфінг, ніхто не дізнається, що ви робили в системі», - пояснив він.

За словами О.ГУДИЛІНА, крім того, у версії 2010 розширений і вдосконалений набір інструментів для захисту конфіденційних даних, збільшена швидкість встановлення й роботи, врахована можливість ігрового профілю тощо.