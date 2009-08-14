На Сорочинському ярмарку проведуть Фестиваль борщу

21 серпня в рамках проведення Сорочинського ярмарку відбудеться Фестиваль борщу.

Як повідомив УНІАН директор ТОВ "Сорочинський ярмарок" Олександр ЛЮБЧЕНКО, для проведення фестивалю з Києва привезуть величезний казан, у якому й варитимуть борщ.

«Вони везуть казан на 100 літрів. Борщ варитимуть самі учасники ярмарку, і потім його ж роздаватимуть учасникам заходу», - сказав О.ЛЮБЧЕНКО.

Також у прес-службі ТОВ "Сорочинський ярмарок" повідомили, що 20 серпня в рамках ярмарку виступатиме Кузьма «Скрябін», 21 серпня – співаючий ректор Михайло ПОПЛАВСЬКИЙ, 22 серпня - Руслана, 23 серпня - група «ТІК».

Крім того, в програмі проведення ярмарку - участь професійних виконавців і більш як 60 самодіяльних колективів (зокрема 10 дитячих) з усіх областей України й інших країн. Два колективи приїжджають із Сахаліну (Росія), один з Азербайджану, п`ять - з Латвії.

Також у прес-службі повідомили, що цього року Національний Сорочинський ярмарок проходитиме під знаком святкування 200-річчя з дня народження М.В.Гоголя.

Національний Сорочинський ярмарок пройде 19-23 серпня в селі Великі Сорочинці Миргородського району Полтавської області.