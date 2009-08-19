Сьогодні відзначають Всесвітній гуманітарний день

Сьогодні, 19 серпня, в світі вперше відзначають Всесвітній гуманітарний день, проголошений Генеральною Асамблеєю Організації Об’єднаних Націй.

Як передає кореспондент УНІАН, на прес-конференції з нагоди Всесвітнього гуманітарного дня в.о. координатора системи ООН в Україні, регіональний представник Управління Верховного комісара ООН у справах біженців у Білорусі, Молдові та Україні Сімон ВОЛЬКЕН зауважила, що встановлення цього дня має на меті привернути увагу до потреб людей, які опинилися в біді, докласти всіх зусиль, щоб вони отримали необхідну допомогу.

“Перш за все, це день, коли ми підтверджуємо нашу готовність допомагати беззахисним, безпомічним і безправним людям, незважаючи на їхнє місцезнаходження”, - сказала вона.

С.ВОЛЬКЕН також нагадала, що цього дня минулого року відбувся напад на штаб-квартиру ООН в Багдаді, внаслідок якого загинуло 22 людини.

Вона зазначила, що для гуманітарні працівники мають працювати поза політикою.

“Гуманітарна допомога є аполітичною, і вона за визначенням не буде втягуватися у суперечки расового, політичного чи релігійного характеру. Допомога не надаватиметься особам, які беруть активну участь у конфліктах і бойових діях”, - додала вона.

Водночас, начальник відділу тендерних процедур, гуманітарної допомоги, матеріальних резервів та реалізації майна Держдепартаменту матеріально-технічного забезпечення Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій Руслан БІЛОШИЦЬКИЙ повідомив, що, починаючи з 1999 року, МНС спільно з іншими центральними органами виконавчої влади та організацією Червоного Хреста надало гуманітарну допомогу 27 країнам світу. Деяким країнам допомога надавалася неодноразово. За цей період доставлено близько 4 тис. тонн гуманітарних вантажів. Загальна сума наданої допомоги у грошовому еквіваленті становить понад 388 млн. грн. (понад 77 млн. дол. США).

Минулого року МНС надало гуманітарну допомогу 9 постраждалим країнам, зокрема, Палестинській Національній Автономії, Ісламській Республіці Афганістану, Республіці Куба, Молдові, Грузії.