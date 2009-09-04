Відвідувачів кафе у Києві пригощали сумнівною горілкою

До чергової частини Оболонського відділу податкової міліції надійшло звернення від 25-річного мешканця району Києва про те, що в кафе, яке розташоване на вулиці Полярна, здійснюють реалізацію алкогольної продукції з ознаками підробки. Повідомляє ДПА у м. Києві

Під час огляду бару податківці виявили 68 півлітрових пляшок горілки «Пшенична Хвиля» донецького виробництва з ознаками підробки. 21-річна продавець категорично відмовилась надати податківцям документи на горілку та пояснити звідки оковита з’явилася на полицях бару.

Горілку вилучили та передали на зберігання. Товар направлять на експертизу, після якої приймуть рішення щодо подальшої долі як самої горілки, так і її реалізатора.

“Хрещатик”