Мораторій на підвищення тарифів – це гарантія відключення тепла, води і світла

Ідея введення мораторію на підвищення тарифів на житлово-комунальні послуги загрожує розвалом усієї галузі і спричинить зникнення в будинках українців води, тепла, електрики і решти комунальних благ.

Таку думку УНІАН висловив голова Асоціації теплотехнічних компаній України (АТКУ) Віталій ЯКОВЕНКО.

За його словами, введення мораторію до 1 січня 2011 року стане «могильною плитою для всієї галузі».

«Галузь і так вже зависла над прірвою, і мораторій її туди підштовхне. Він лише посилить і без того жалюгідну ситуацію у сфері ЖКГ, особливо в тепло- і водопостачанні. Це найбільш хвороблива для населення і найслабкіша в сфері ланка», - заявив експерт.

Глава АТКУ вважає, що мораторій не зупинить зростання цін на енергоносії, подорожчання виробництва і собівартості послуг, а, отже, весь тягар буде покладено на Державний бюджет, який вже зараз не в змозі повністю покривати комунальні витрати. «У результаті за рік дії мораторію комунальні підприємства стануть банкротами з багатомільйонними боргами і перед своїми постачальниками, і перед своїми працівниками. Для простого населення це означатиме повне припинення подачі тепла і води, відключення електрики, гори сміття, які ніхто не прибирає. В цілому це означатиме розвал системи», - відзначив В.ЯКОВЕНКО.

«Якби автори цієї ідеї мислили ширше за рамки передвиборних категорій при розв’язанні проблем ЖКГ, їх пропозиція, з одного боку, була б не такою категоричною, а з іншого боку, – мала б комплексний підхід. Як мінімум, логічніше було б не вводити повний мораторій на тривалий період, а обмежити можливість підвищення. Це може бути відсоткова планка: допустимий, не більш як 10% на квартал, або сумарний максимум з розрахунку рівня середньої зарплати», - вважає глава АТКУ.

При цьому експерт відзначив, що без швидкого і продуманого ухвалення рішення щодо виведення сфери ЖКГ з кризи країну чекає комунальна катастрофа.

«Галузь вимагає кардинальних змін. І депутати спільно з чиновниками профільного міністерства мали б розробити їх, виходячи з принципів відмови від державних дотацій і введення ринкової конкуренції на ринку ЖКГ», - сказав він.