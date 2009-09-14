13 вересня у м. Рахів на Закарпатті пройшов фестиваль-ярмарка «Гуцульська бринза». Президент України Віктор Ющенко взяв участь в урочистому відкритті фестивалю, повідомляє офіційний сайт президента.

За повідомленням, президент привітав гостей та організаторів фестивалю. «Сьогоднішній фестиваль – це фестиваль не тільки бринзи, а й нашої культури, повернутої традиції», - сказав В.Ющенко.

Віктор Ющенко особисто запалив символічну ватру фестивалю «Гуцульська бринза». Він ознайомився з продукцією виробників сиру, а також з експозиціями фестивалю.

Перед початком фестивалю разом з учасниками заходу президент взяв участь у символічній пішій ході до місця проведення «Гуцульської бринзи» (урочище «Буркут»).

Щорічний обласний фестиваль-ярмарок «Гуцульська бринза» відбувається з нагоди повернення вівчарів з полонин додому.

Фестиваль-ярмарок організовують з метою популяризації вівчарства, відродження народних гуцульських традицій, звичаїв, влаштування святкового дійства для гостей та жителів Закарпаття. До участі у фестивалі залучають усі сільські ради Рахівського району, самобутні аматорські фольклорні колективи.

Під час проведення фестивалю-ярмарку організовують виставки робіт традиційного народного декоративно-прикладного мистецтва, виставка-продаж традиційних страв Закарпаття.

Розпочинається фестиваль з пішої ходи, в якій беруть участь представники всіх сільських рад району. Очолюють колону організатори, офіційні делегації, почесні гості. Звуки трембіт з різних сторін амфітеатру сповіщають про початок фестивалю. Проходить церемонія запалення символічної полонинської ватри, як найпершого оберега полонини та овець.

Потім конкурс на кращу сільську садибу, в рамках якого кожне село прагне якнайкраще продемонструвати свою родзинку старожитностей, народного мистецтва, побуту, кращу страву, культурно-розважальну програму. У програмі свята – виступи автентичних колективів, пригощання гостей традиційними стравами з овечого молока. Безпосередніми учасниками фестивалю є трембітарі, вівчарі, старожили регіону, вмілі господині, які демонструють своє вміння якнайшвидше постригти вівцю, подоїти її та зробити добру бринзу.