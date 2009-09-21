У Черкаській області може подорожчати хліб на 8%

До кінця року ціни на хліб із зерна нового врожаю в Черкаській області зростуть в середньому на 7-8%.

Про це кореспондентові УНІАН повідомив керівник представництва Державного комітету України з питань матеріального резерву по Черкаській області Володимир ЛУК’ЯНЕЦЬ.

За його словами, ціна на хліб зросте у зв`язку із зростанням вартості електроенергії та газу, а також через інфляційні процеси.