СБУ зупинила на кордоні 4 тонни контрабандної червоної ікри

Служба безпеки України припинила протиправну діяльність міжнародного організованого злочинного угруповання у складі громадян України та Росії, яке налагодило контрабандний канал переміщення лососевої ікри із Російської Федерації. Про це УНІАН повідомили у прес-центрі СБУ.

Тонни делікатесного продукту зловмисники незаконно переправляли через державний кордон поза митним контролем та реалізовували його в супермаркетах Києва, Харкова, та в одній із відомих ресторанних мереж. Через несплату належних митних платежів державний бюджет недоотримував значні суми.

19 вересня ц.р. на Сумщині співробітники СБУ затримали шістьох членів угруповання з контрабандним вантажем. Правоохоронці зупинили вантажівку на сільській дорозі за кілька метрів від державного кордону. У зловмисників вилучено майже 4 тонни червоної ікри вартістю більш як 1,5 млн. грн.

Контрабандний продукт російського виробництва було розфасовано у скляні банки з промисловим маркуванням та у пластикові контейнери вагою 10 кг. Вилучену лососеву ікру передали на експертизу, за попередніми даними – продукт якісний.

Встановлено, що крім громадян Росії, до складу угруповання входили мешканці Києва, Сумської, Харківської областей.

Слідчі СБУ стосовно затриманих контрабандистів порушили кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченого ч.2 с.201 (контрабанда) Кримінального кодексу України.