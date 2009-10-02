Заборона селянам продавати молоко і м'ясо призведе до торгівлі у подвірному режимі

Заборона на реалізацію молока і м`яса на аграрних ринках може привести до згортання офіційної торгівлі і переорієнтації на подвірний режим.

Таку думку висловив агентству УНІАН керівник групи експертів асоціації «Український клуб аграрного бізнесу» (УКАБ) Володимир ЛАПА, коментуючи набуття чинності з 1 січня 2010 року змін до Закону «Про безпеку і якість харчових продуктів», прийнятих у зв`язку зі вступом України до Світової організації торгівлі. Україна з 1 січня 2010 р. зобов`язалася закрити свої продуктові ринки для дрібних торговців м`ясом тварин і молокопродуктами.

За словами В.ЛАПИ, СОТ «мало цікавить, яку продукцію ми виготовляємо і споживаємо, проте, одна з базових вимог СОТ – це відповідність вимог до внутрішніх виробників продукції та імпортерів відповідної продукції».

На думку експерта, у зв`язку з нинішньою політичною ситуацією достатньо висока можливість того, що ця норма закону буде відтермінована.

«Якщо ж говорити про потенційний вплив цієї норми, то вона може призвести до згортання офіційної торгівлі молоком і молокопродуктами на ринках, переорієнтації торгівлі на подвірний режим, а ті, які таким чином не зможуть забезпечити реалізацію, змушені будуть або продавати молоко за порівняно низькими цінами на переробку, або вирізувати поголів`я. На м`ясному ринку у такому випадку, очевидно, з`являться порівняно невеликі напівлегальні бійні (тобто такі, які не показуватимуть всі об`єми забою), які будуть "пропуском" на ринок», - прокоментував В.ЛАПА.

Він відзначив, що відповідь на питання "Як вплине ця норма на селянина?" очевидна – "Негативно", і додав, що насправді ситуація не настільки однозначна, як здається. «Наприклад, в ЄС взагалі заборонена переробка молока на харчові потреби, якщо під час його виробництва використовували ручне доїння. У сфері якості та безпеки продукції набагато далі за нас пішли Росія і Білорусь», - сказав експерт.

На думку фахівця, для вирішення проблеми в Україні роблять спроби реалізувати програми підтримки кооперативів, зокрема молочних, «але є великі сумніви, що ця схема може спрацювати в масштабі не пілотних проектів, а всієї країни».

«Є досвід країн Східної Європи, які в достатньо стислі терміни змінили свою молочну галузь у відповідність з вимогами ЄС, але це було значною мірою зроблено за гроші ЄС. В Україні, з одного боку, немає бюджетних можливостей для фінансування відповідних програм, а з іншої – є зобов`язання перед СТО щодо максимального рівня підтримки. Тобто заходи державної політики повинні бути достатньо "делікатними", щоб вони виглядали як структурна перебудова, а не просто дотації виробникам. За логікою, поступове переоснащення галузі повинне кореспондуватися із заходами щодо підвищення державного контролю. На жаль, поки що будь-які елементи стратегії в цьому напрямі не простежуються», - підсумував В.ЛАПА.

Нагадаємо, згідно з Законом «Про безпеку і якість харчових продуктів» з 1 січня 2010 року забороняється реалізація і оборот необробленого молока і сиру домашнього виробництва, а також туш або частин туш парнокопитних і інших копитних подвірного забою на продовольчих ринках.