Екологи занепокоєні станом сміттєзвалищ Чернігівщини

Щороку на сміттєзвалища Чернігівської області надходить 500 тис. тонн твердих побутових відходів.

Як повідомили УНІАН у Державному управлінні охорони навколишнього природного середовища в області, стан сміттєзвалищ і полігонів викликає занепокоєння, оскільки дотримання правил їхньої експлуатації носить епізодичний характер по всій території регіону.

В основному впорядкування здійснюють у весняний період під час проведення місячника благоустрою населених пунктів. Коштів вистачає лише на приведення стану об’єктів до мінімальних вимог експлуатації (впорядкування обвалування та під’їзних шляхів, розчистка водовідвідних канав, ущільнення відходів). На більшості з них відсутні спеціальні природоохоронні споруди та системи екологічного моніторингу. "Все це різко погіршує екологічні параметри, робить полігони небезпечними для довкілля та здоров’я населення прилеглих територій", - зауважили в Держуправлінні охорони навколишнього природного середовища Чернівгіщини.

За висновками фахівців, загальними недоліками експлуатації полігонів твердих відходів на Чернігівщині є невизначені технологічні карти, безсистемне накопичення сміття, несвоєчасне проведення ущільнення і присипки ґрунтом, відсутність обліку відходів, що розміщуються на об’єктах, засмічення прилеглої території.

Екологи визнають, що через значні обсяги капіталовкладень будівництво нових об’єктів видалення відходів за рахунок місцевих бюджетів є неможливим. Інвестиції у зазначену сферу діяльності не надходять, а численні запити щодо фінансування заходів з державного бюджету залишились без задоволення.

Одним з ефективних шляхів вирішення проблеми, на думку природоохоронців, є будівництво сміттєпереробних комплексів з повним сортуванням і переробкою твердих побутових відходів. Економічно доцільним є будівництво потужностей з переробки 200 тис. тонн відходів на рік, вартість якого буде становити майже 250 млн. грн. Але на даний час в регіоні відсутні інвестори, які хочуть вкладати такі кошти в "ризиковану" економіку, як області так і держави.

На території Чернігівської області розташовані 26 полігонів твердих побутових відходів та майже 740 сільських сміттєзвалищах, які займають площу понад 630 га. Найбільше за рік розміщується відходів на полігонах твердих побутових відходів міст Чернігова (185 тис. тонн), Прилук (28 тис. тонн) та Ніжина (18 тис. тонн).