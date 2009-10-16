Всі реформи МінЖКГ зводяться до підвищення тарифів

Усі ініціативи Міністерства з питань житлово-комунального господарства України після виведення галузі комунального теплопостачання з кризи зводяться до одного – підвищення комунальних тарифів для населення.

Таку думку УНІАН висловив голова Асоціації теплотехнічних компаній України (АТКУ) Віталій ЯКОВЕНКО.

За його словами, такого висновку дійшли експерти АТКУ після аналізу ініціатив відомства.

«Це стовп, на якому базується вся політика чиновників ЖКХ. Ідеї про єдиний регулятор тарифів, програма реформування галузі, нормативні акти, що регулюють взаємини споживачів з тепловиками, ряд змін до законодавства, запропоновані міністерством, врешті-решт, ведуть до того, що держава знімає з себе всю фінансову відповідальність і перекладає цей вантаж на плечі простих громадян», - сказав В.ЯКОВЕНКО.

На думку експерта, результатом нинішньої політики МінКГ може стати повсюдне припинення теплопостачання.

«Населення категоричне до будь-якого підвищення комунальних послуг без підвищення якості. Тому такі ініціативи МінЖКГ– це міна сповільненої дії. Люди відмовляться платити, борги підприємств ТКЕ зростуть, приведуть їх до повного банкрутства, внаслідок чого теплопостачання міст опиниться під загрозою», - пояснив голова АТКУ.

Водночас, він підкреслив, що відмова держави від дотацій у галузі може мати позитивний результат тільки в комплексі з іншими реформаторськими кроками.

«Вихід із ситуації і для людей, і для країни один – це зняття обмежень на індивідуальне опалення. Лібералізація ринку, відхід від дотацій при чіткому і жорсткому тарифоутворенні – це єдиний шлях для України. У країнах Східної Європи реформа, заснована на цих принципах, пройшла успішно, і люди давно вже отримують якісні комунальні послуги за помірну плату», - додав він.