В Україні 26 млн. громадян знаходяться за межею бідності

В Україні 26 мільйонів громадян знаходяться за межею бідності.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив сьогодні на прес-конференції голова Національного форуму профспілок України Мирослав ЯКИБЧУК.

«Ми ґрунтувалися на простих цифрах. Взяли середню заробітну плату українця, порахували споживчу корзину, яку пропонує уряд, і всі, хто отримує менше, ніж середня заробітна плата і споживча корзина, – це люди, що живуть за межею бідності», – сказав М.ЯКИБЧУК.

За його словами, на сьогоднішній день 26 млн. українців мають дохід, який менше, ніж сума споживчої корзини, пропонована урядом.

Крім того, представник профспілок відзначив, що уряд рахує кількість людей, що живуть за межею бідності, за даними про кількість тих, хто звернувся за наданням права на пільги. «Уряд бере тих, хто звертається за пільгами, – значить, вони бідні, тому що не можуть себе забезпечити», – відзначив М.ЯКИБЧУК. Якщо робити підрахунки таким чином, то за межею бідності в Україні живе 16 млн. осіб.

М.ЯКИБЧУК також повідомив, що на сьогоднішній день сумарна вартість споживчої корзини, яка затверджена владою, при нинішніх цінах складає 1567 грн. в місяць на одну працездатну людину. «Тобто, за логікою уряду, саме ця цифра повинна вважатися межею бідності, – міркує представник профспілок. – Водночас, прожитковий мінімум на одну людину в середньому по країні встановлений на рівні 626 грн., для працездатних осіб – 669 грн., а мінімальна заробітна плата – 650 грн.».

Якщо взяти за основу достатні для здорового життя норми харчування і повноцінне задоволення інших потреб, то споживча корзина, за підрахунками Національного форуму профспілок, обійдеться в 3587 грн. на одну людину в місяць. М.ЯКИБЧУК відзначив, що для своїх підрахунків форум використовував дані Міністерства охорони здоров`я про кількість продуктів, які людина повинна вживати щомісячно для забезпечення нормальної життєдіяльності.

Експерт також повідомив, що форум передав Кабінету Міністрів України власну програму дій з подолання бідності. За його словами, якщо одночасно простимулювати створення робочих місць і оновлення виробництва, то цілком реально, що підприємства підвищать зарплати працівникам як мінімум до 1567 грн.