У Херсоні пройде IV Міжнародний фестиваль непрофесійного кіно

У Херсоні з 19 по 21 жовтня пройде IV Міжнародний фестиваль непрофесійного кіно «Кінокіммерія - 2009».

Як повідомили УНІАН у прес-службі мерії Херсона, святкове відкриття фестивалю, який пройде за підтримки міського голови Володимира САЛЬДО, відбудеться 19 жовтня о 16.30 у кіноконцертному залі «Ювілейний».

Метою фестивалю, на думку його організаторів, є відродження кіноаматорства в Україні, налагодження культурних зв’язків з кіноаматорами з української діаспори, згуртування талановитої та ініціативної молоді, для якої кіномистецтво – засіб творчого втілення своєї життєвої позиції.

Планують, що у фестивалі візьме участь понад сто осіб з 17 областей України, а також з Росії, Ізраїлю, Білорусі, Естонії та інших.

Перші місця 6 номінацій отримають статуетку у вигляді кіммерійської богині, також передбачено три гран-прі фестивалю.

У рамках IV Міжнародного фестивалю непрофесійного кіно «Кінокіммерія» відбудеться ІІ відкритий Всеукраїнський фотоконкурс «Кіно». Всі роботи фотоконкурсу – а це понад 100 робіт українських та зарубіжних авторів – будуть представлені на виставці.